«Как будто газонокосилкой стригли»: сибирячке сделали кривую стрижку в модной японской парикмахерской
Девушка хотела сделать короткую стрижку, но после похода в японскую парикмахерскую осталась в легком ужасе от того, что теперь у нее на голове.
— Японская парикмахерская «Чио Чио» на Блюхера. Пришла в эту парикмахерскую я впервые, хотела сделать короткую стрижку. Парикмахером оказалась милая девушка. И все было хорошо, только вот постригли меня просто отвратительно. Было видно, что у мастера не хватает компетенции для подобных стрижек: переходов абсолютно нет, длина сзади оказалась намного короче. Теперь даже не знаю, как людям показываться, — поделилась своей неудачной прической на сервисе отзывов «Фламп» жительница Новосибирска Ольга Юкаева.
Пользователи соцсетей увидев фото результата похода в салон, поддерживают девушку, но сходятся в общем мнении, что подстрижена она, мягко говоря, неаккуратно. Вот что пишут комментаторы:
— Скажите всем, что сейчас так модно...- советует один.
— Как будто газонокосилкой стригли, простите, — делится впечатлениями второй.
— Ощущение такое, будто мастер до этого в основном баранов стригла, — добавляет третий.
ИСТОЧНИК KP.RU