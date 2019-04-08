2019-04-08T11:02:16+03:00
Общество

«Как будто газонокосилкой стригли»: сибирячке сделали кривую стрижку в модной японской парикмахерской

Сибирячка теперь не знает, как показываться с новой прической людям
Надежда ЯРКОВА
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Девушка вернулась с японской парикмахерской с такой стрижкой. Фото: Фламп.Девушка вернулась с японской парикмахерской с такой стрижкой. Фото: Фламп.
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Девушка хотела сделать короткую стрижку, но после похода в японскую парикмахерскую осталась в легком ужасе от того, что теперь у нее на голове.

— Японская парикмахерская «Чио Чио» на Блюхера. Пришла в эту парикмахерскую я впервые, хотела сделать короткую стрижку. Парикмахером оказалась милая девушка. И все было хорошо, только вот постригли меня просто отвратительно. Было видно, что у мастера не хватает компетенции для подобных стрижек: переходов абсолютно нет, длина сзади оказалась намного короче. Теперь даже не знаю, как людям показываться, — поделилась своей неудачной прической на сервисе отзывов «Фламп» жительница Новосибирска Ольга Юкаева.

Пользователи соцсетей увидев фото результата похода в салон, поддерживают девушку, но сходятся в общем мнении, что подстрижена она, мягко говоря, неаккуратно. Вот что пишут комментаторы:

— Скажите всем, что сейчас так модно...- советует один.

— Как будто газонокосилкой стригли, простите, — делится впечатлениями второй.

— Ощущение такое, будто мастер до этого в основном баранов стригла, — добавляет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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