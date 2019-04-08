В метрополитене нашли романтика-машиниста, посадившего девушку управлять поездом

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-08T07:39:07+03:00

Выяснилось, что нарушитель работает машинистом электропоезда уже более 20 лет

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Ранее мы писали о том, что в апреле 2019 года в сетях оказалась видеозапись, на которой машинист новосибирского метрополитена провозит в кабине знакомую девушку, которую посадил управлять поездом, а сам снимал происходящее на видеокамеру мобильного телефона. Вот только оказалось, что запись была сделана еще в 2015 году. Несмотря на это начальник «Новосибирского метрополитена» Аркадий Чмыхайло инициировал проверку по этому делу.

— Было установлено, что в кабине электропоезда находился машинист Илья Алейников. На оперативном совещании он пояснил, что подобный случай действительно имел место 21 февраля 2015 года. Илья Алейников признал факт нарушения правил технической эксплуатации метрополитенов РФ, выразил сожаление и подтвердил, что данный случай был единственным, — рассказали в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Оказалось, что за допущенное нарушение машинисту Илье Алейникову дисциплинарное взыскание объявлено быть не может, поскольку инцидент случился позднее 6 месяцев со дня совершения поступка.

При этом в метрополитене отметили, что Илья Алейников работает в службе подвижного состава «Новосибирского метрополитена» с 1998 года по настоящее время.

— Машинистам- инструкторам поручено усилить контроль за работой локомотивных бригад и провести сними разъяснительную работу о безопасности движения поездов, — добавили в свою очередь в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU