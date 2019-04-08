Оттаявшая опасность: новосибирец насчитал с десяток шприцов и бычков, разбросанных возле детской площадки

СЕГОДНЯ 05:52 2019-04-08T05:52:06+03:00

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Двор пятиэтажки на Юбилейном жилмассиве оказался закидан мусором и использованными шприцами, которые выбрасывают под окна жильцы дома.

— У меня во дворе дома по адресу Объединения, 86, где находится детская площадка, и играют дети, с третьего подъезда кто-то выкидывает мусор — бутылки, недоеденные кости, майонез, не говоря уже о бычках, которые оттаяли вместе со снегом, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что после начал наблюдать и лежащие под окнами дома использованные шприцы, и это притом, что на площадке рядом играют дети.

-Не хотелось бы, что бы они видели весь этот ужас. Да и мало ли, что может случиться. Я уже наводил уборку, и вешал объявления, чтобы не мусорили, но соседи-свиньи проигнорировали все, — добавил возмущенный сибиряк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701755" frameborder="0"></iframe> Шприцы и мусор возле детской площадки в Калининском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU