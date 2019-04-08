Оттаявшая опасность: новосибирец насчитал с десяток шприцов и бычков, разбросанных возле детской площадки
Двор пятиэтажки на Юбилейном жилмассиве оказался закидан мусором и использованными шприцами, которые выбрасывают под окна жильцы дома.
— У меня во дворе дома по адресу Объединения, 86, где находится детская площадка, и играют дети, с третьего подъезда кто-то выкидывает мусор — бутылки, недоеденные кости, майонез, не говоря уже о бычках, которые оттаяли вместе со снегом, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что после начал наблюдать и лежащие под окнами дома использованные шприцы, и это притом, что на площадке рядом играют дети.
-Не хотелось бы, что бы они видели весь этот ужас. Да и мало ли, что может случиться. Я уже наводил уборку, и вешал объявления, чтобы не мусорили, но соседи-свиньи проигнорировали все, — добавил возмущенный сибиряк.
Шприцы и мусор возле детской площадки в Калининском районе..
ИСТОЧНИК KP.RU