Затор в Ленинском районе: девушка на кроссовере устроила ДТП с «Мерседесом» около трамвайных путей
Сегодня утром, 8 апреля кроссовер заблокировал движение трамваев, не поделив дорогу с «Мерседесом» в Ленинском районе.
— Девушка за рулем Mazda Tribute выезжала на улицу Титова и врезалась в седан Mercedes-Benz, у которого было преимущество. Авария произошла около трамвайных путей, тем самым заблокировав движение трамваев в сторону улицы Связистов, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, у иномарок оказались повреждены передние крылья и бампера.
Другой очевидец добавил, что на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от Северного проезда минивэн Toyota Noah провалился в яму на трамвайных путях. Заднее правое колесо повисло в воздухе.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Новосибирске ситуация на дорогах в целом оценивается в средние 6 баллов.
В Ленинском районе на двух участках улиц затруднен проезд для транспорта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU