2019-04-08T04:40:40+03:00
Происшествия

Затор в Ленинском районе: девушка на кроссовере устроила ДТП с «Мерседесом» около трамвайных путей

Утро понедельника для жителей Ленинского района началось с заторов на дороге
Надежда ЯРКОВА
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Авария возле путей мешает проезду трамваев.Авария возле путей мешает проезду трамваев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром, 8 апреля кроссовер заблокировал движение трамваев, не поделив дорогу с «Мерседесом» в Ленинском районе.

— Девушка за рулем Mazda Tribute выезжала на улицу Титова и врезалась в седан Mercedes-Benz, у которого было преимущество. Авария произошла около трамвайных путей, тем самым заблокировав движение трамваев в сторону улицы Связистов, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, у иномарок оказались повреждены передние крылья и бампера.

Другой очевидец добавил, что на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от Северного проезда минивэн Toyota Noah провалился в яму на трамвайных путях. Заднее правое колесо повисло в воздухе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в Новосибирске ситуация на дорогах в целом оценивается в средние 6 баллов.

В Ленинском районе на двух участках улиц затруднен проезд для транспорта. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Ленинском районе на двух участках улиц затруднен проезд для транспорта.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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