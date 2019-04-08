2019-04-08T04:08:50+03:00
Общество

Вышел из дома и пропал: новосибирские волонтеры объявили о поиске жителя Искитима

Мужчина был одет в куртку с капюшоном и спортивные штаны
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина проживает в Искитиме. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Мужчина проживает в Искитиме. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 36-летнего Максима Георгиевича Петина, который проживает в Искитиме Новосибирской области. В воскресенье, 7 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темные, глаза карие. Был одет в темную куртку с капюшоном, темные спортивные штаны, темно-серую шапку и темные кроссовки, — говорится в ориентировке.

Всех, кто может знать, где сейчас находится Максим Петин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Максим Петин ушел из дома в неизвестном направлении. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

Максим Петин ушел из дома в неизвестном направлении. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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