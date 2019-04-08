Вышел из дома и пропал: новосибирские волонтеры объявили о поиске жителя Искитима
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 36-летнего Максима Георгиевича Петина, который проживает в Искитиме Новосибирской области. В воскресенье, 7 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
— Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темные, глаза карие. Был одет в темную куртку с капюшоном, темные спортивные штаны, темно-серую шапку и темные кроссовки, — говорится в ориентировке.
Всех, кто может знать, где сейчас находится Максим Петин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Максим Петин ушел из дома в неизвестном направлении. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU