Погода на день в Новосибирске: 8 апреля потеплеет до плюс 9 градусов

СЕГОДНЯ 03:32 2019-04-08T03:32:15+03:00

Сегодня в городе потеплеет до плюс 9 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 9 градусов, осадков не ожидается, местами возможны утренние туманы.

— В понедельник, 8 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 7-9 градусов, к ночи опустится до минус 2-4 градусов, в пригороде до минус 7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет северный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, местами туманы. Дневная температура составит плюс 5-10 градусов, ночная будет в пределах минус 2-7 градусов.Ветер будет западный со скоростью 2-7 метров в секунду и порывами до 12 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня ясную погоду с температурой днем до плюс 6 градусов и до минус 3 градусов ночью. В последующие дни в городе ожидается постепенное потепление, в отдельные дни возможны осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU