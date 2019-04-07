«Выпивала. Не помнит, как ребенка потеряла» - пьяная мамаша не заметила, как пропал ее трехлетний сын

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-07T15:40:19+03:00

Теперь мальчик находится в детском приюте, а с родительницей будет разбираться опека

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Жительница Новосибирска не заметила, как потеряла маленького сына. Это произошло в Новосибирске 6 апреля.

Одинокого ребенка заметили посторонние. Мальчик находился один в торговом центре «Ашан» на улице Курчатова. Очевидцы позвонили в полицию, и сотрудники забрали малыша.

- Ребенок разговаривает плохо, не смог пояснить, где он живет, как его зовут и кто - его родители, - пояснил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Антон Сурнин, представитель областного управления МВД России. - Опрашивали в торговом центре граждан, охрану с целью найти родителей. Никого не нашли. Стали спрашивать в детских садиках, не состоит ли у них такой ребенок.

Полиция распространила ориентировку с фотографией мальчика, и вскоре выяснилось, где он живет. Сотрудники уже знали, кто – его мать, но не сразу смогли ее отыскать. А сама она с заявлением о потере сына не обращалась.

Опросить женщину удалось лишь на следующий день – 7 апреля.

- Толком не может пояснить, как ребенка потеряла. Говорит, распивала спиртные напитки у себя дома со знакомым. Потом пошла с ребенком в магазин возле дома и дальше ничего не помнит, - говорит Сурнин.

Ребенок, которому всего три года, теперь помещен в детский приют. 8 апреля опека должна решить, где малыш проведет ближайшие дни – дома, или также в приюте. А затем состоится и заседание комиссии, которая определит дальнейшее будущее мальчика.

В отношении матери уже составлен административный протокол по статье 5.35 «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU