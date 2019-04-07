«Вышел из поезда и пропал»: тело мужчины, которого искали полицейские, нашли в реке

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-07T13:01:57+03:00

Волонтеры остановили поиски Валентина Маюрова, а полицейским предстоит понять причину его гибели

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В Дзержинском районе Новосибирска найдено тело пропавшего 48-летнего мужчины Валентина Маюрова. Его разыскивали родственники, волонтеры и полицейские.

— Тело мужчины было найдено в речке в Дзержинском районе, — пояснил КП-Новосибирск источник, знакомый с поисками пропавшего.

Напомним, Маюров исчез по приезду в Новосибирск. 30 марта мужчина вышел из поезда на вокзале Новосибирск-Главный, на этом его следы терялись.

Известно, что он ранее жил в Москве, Казани, но из-за финансовых проблем вернулся в родной город — Новосибирск. Что произошло после того, как Маюров оказался на перроне, теперь предстоит выяснить силовикам.

ИСТОЧНИК KP.RU