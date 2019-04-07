«Пройти мимо я не мог»: «Комсомолка» отыскала героя, задержавшего человека с ножом

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-07T12:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Историю о том, как сибиряк задержал человека с ножом у дома №24 на улице Фадеева, в субботу, 6 апреля, рассказали все новосибирские паблики. «Комсомолке» удалось отыскать самого героя – 38-летнего Андрея Тихонова.

- Не ожидал, что героем соцсетей стану, - поделился новосибирец. – Вот только напутали в пабликах: не было никакой маленькой девочки в тот момент. Этот пьяный мужчина кидался на двух парней, которым было по 18-19 лет. А дети рядом просто играли: в этом еще и дворе школа находится. Это они потом уже рассказали, что тот человек еще и с ножом на них бросался.

- А что дальше было?

- Я их увидел, когда в третьем часу забрал 8-летнего сына из школы и домой с ребенком возвращался: мы должны были в гости к моим родителям ехать, - рассказывает Андрей. – Этот мужчина немаленький, ростом где-то 1,8 метра, на вид ему примерно 35 лет. Парнишки дать ему отпор не могли. А он проехать на машине им не давал. Пройти мимо и не обращать внимание на дебошира я не мог. Сначала ему спокойно сказал, чтобы он пошел домой. Но он не понял: начал на меня материться и кинулся с кулаками. Я его на землю и повалил.

Все, что происходило на улице, увидела в окно жена Андрея, Татьяна, которая в тот момент была дома: она выбежала на улицу, стала звонить в полицию. Набирал 02 и парень, который стал очевидцем ЧП.

- Приехали полицейские минут через 20: все это время я этого мужчину держал, - говорит Андрей.

Кстати, в гости к родителям Андрей с семьей все-таки попал, но уже немного позже:

- Мы с мужем все в грязи из-за этого пьяного мужчины были: он ведь еще и на меня пытался бросаться. Так что пришлось сначала нам дождаться полицию, а потом еще и переодеваться, - говорит Татьяна. – Но я горжусь, что мой муж не прошел мимо и подал хороший пример нашему сыну!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701635" frameborder="0"></iframe> Новосибирец скрутил отморозка с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU