Катаясь на снегоходе, трое новосибирцев провалились в воду

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-07T11:14:22+03:00

Снегоход в результате ушел под воду.

Людям удалось спастись, а вот техника утонула в Оби

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Три человека едва не погибли в Обском водохранилище. Они сами примчались к месту, которое чуть не стало для них могилой.

- Инцидент произошел 6 апреля в Новосибирском районе в километре от села Боровое. Три человека, катаясь на снегоходе по Обскому водохранилищу, провалились в полынью, - сообщает областное управления МЧС России.

Мужчины смогли выбраться на берег, а вот снегоход ушел под воду.

Выжившие обратились за помощью в МЧС.

- Спасатели доставили нарушителей на берег. Состояние пострадавших было удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась, - подводит итог ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU