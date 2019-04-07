Катаясь на снегоходе, трое новосибирцев провалились в воду
Людям удалось спастись, а вот техника утонула в Оби
Снегоход в результате ушел под воду.
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Три человека едва не погибли в Обском водохранилище. Они сами примчались к месту, которое чуть не стало для них могилой.
- Инцидент произошел 6 апреля в Новосибирском районе в километре от села Боровое. Три человека, катаясь на снегоходе по Обскому водохранилищу, провалились в полынью, - сообщает областное управления МЧС России.
Мужчины смогли выбраться на берег, а вот снегоход ушел под воду.
Выжившие обратились за помощью в МЧС.
- Спасатели доставили нарушителей на берег. Состояние пострадавших было удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась, - подводит итог ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU