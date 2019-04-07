Сделай ей тартар: мужчина из Новосибирска приготовит Эвелине Бледанс блюдо из селедки

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-07T09:37:53+03:00

Блогер прошел кастинг в кулинарный конкурс. Певица начала его накануне своего юбилея

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Чего не сделаешь ради женщины в День рождения? Даже блюдо из селедки и яблока. Именно так предстоит изловчиться новосибирскому блогеру Михаилу Докукину. Он участвует в кулинарном конкурсе, а задания ему дает – Эвелина Бледанс.

- Время от времени люблю готовить и показывать свои кулинарные способности в соцсетях, - не скромничает Михаил. - Отправил заявку на конкурс и совершенно забыл об этом.

А 1 апреля Докукин узнал, что прошел кастинг. И это не было шуткой. Теперь он в числе двенадцати кулинаров будет готовить, что велят кураторы, фотографировать блюда и собирать лайки в Instagram.

«Отправил заявку Эвелине Бледанс и забыл об этом» - новосибирский блогер участвует в кулинарном конкурсе. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

5 апреля Эвелина Бледанс отметила юбилей. А накануне дала подопечным первое задание.

«Готовим тартар из слабосоленой сельди с яблоком, перепелиным яйцом и острой заправкой», - написала артистка в соцсети и выложила рецепт.

Потом будут и другие задания, а в конце апреля финалисты уже живьем встретятся в Москве. Победителю обещают 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU