Сделай ей тартар: мужчина из Новосибирска приготовит Эвелине Бледанс блюдо из селедки
Чего не сделаешь ради женщины в День рождения? Даже блюдо из селедки и яблока. Именно так предстоит изловчиться новосибирскому блогеру Михаилу Докукину. Он участвует в кулинарном конкурсе, а задания ему дает – Эвелина Бледанс.
- Время от времени люблю готовить и показывать свои кулинарные способности в соцсетях, - не скромничает Михаил. - Отправил заявку на конкурс и совершенно забыл об этом.
А 1 апреля Докукин узнал, что прошел кастинг. И это не было шуткой. Теперь он в числе двенадцати кулинаров будет готовить, что велят кураторы, фотографировать блюда и собирать лайки в Instagram.
«Отправил заявку Эвелине Бледанс и забыл об этом» - новосибирский блогер участвует в кулинарном конкурсе. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
5 апреля Эвелина Бледанс отметила юбилей. А накануне дала подопечным первое задание.
«Готовим тартар из слабосоленой сельди с яблоком, перепелиным яйцом и острой заправкой», - написала артистка в соцсети и выложила рецепт.
Потом будут и другие задания, а в конце апреля финалисты уже живьем встретятся в Москве. Победителю обещают 350 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU