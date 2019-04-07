2019-04-07T06:40:31+03:00
Происшествия

Тому, кто выдаст убийц, гарантируют награду: МВД продолжает искать преступников, которые на пляже расправились со школьником

Убийство совершено в Новосибирске еще летом прошлого года, но виновник до сих пор не найден
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В полиции предполагают, что так выглядит один из преступников. ФОТО: МВД.В полиции предполагают, что так выглядит один из преступников. ФОТО: МВД.
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Полиция в очередной раз просит помощи у очевидцев. Нужны показания, которые помогли бы вычислить убийц 16-летнего Дмитрия.

Напомним, молодой человек проживал в Новокузнецке, а в Новосибирск приехал на отдых с семьей друга. Остановились в парке «У моря», рядом с пляжем «Бумеранг». Утром 28 июня парень проснулся и вскоре неизвестный оборвал его жизнь. О том, как произошла трагедия, в соцсети написала мама Диминого друга:

«Дима в 9.30 утра пошел в туалет. Это в 15 метрах от домиков. И через несколько минут прибежал уже в крови. Он ничего не успел сказать и умер у нас на руках от потери крови. Порезы на шее. Мы ничего не могли сделать. Перерезана артерия. Какая-то тварь поджидала, не факт, что его в кустах с ножом».

«Улики ищут с металлоискателем» - корреспондент Радио «Комсомольская правда» ведёт репортаж с места трагедии.

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Виновные до сих пор неизвестны. Но у правоохранителей есть приметы тех людей, на которых падают подозрения.Одному на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 сантиметров, крупного телосложения. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа. Был одет в темные брюки и олимпийку.

Второму на вид около 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, вытянутое лицо, волос темно-русый, короткая стрижка. Был одет в спортивные штаны и майку. На левом глазу была гематома.

Молодой человек приехал в Новосибирск на отдых и погиб. Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек приехал в Новосибирск на отдых и погиб.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Тому, кто поможет следствию, гарантируют конфиденциальность и вознаграждение.

Звонить просят по телефонам: 8 (383) 232-65-65, 8 (383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07.

Есть фотография предполагаемых преступников, но сделана она со спины.

Есть фотография предполагаемых преступников, но сделана она со спины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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