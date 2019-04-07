Тому, кто выдаст убийц, гарантируют награду: МВД продолжает искать преступников, которые на пляже расправились со школьником
Полиция в очередной раз просит помощи у очевидцев. Нужны показания, которые помогли бы вычислить убийц 16-летнего Дмитрия.
Напомним, молодой человек проживал в Новокузнецке, а в Новосибирск приехал на отдых с семьей друга. Остановились в парке «У моря», рядом с пляжем «Бумеранг». Утром 28 июня парень проснулся и вскоре неизвестный оборвал его жизнь. О том, как произошла трагедия, в соцсети написала мама Диминого друга:
«Дима в 9.30 утра пошел в туалет. Это в 15 метрах от домиков. И через несколько минут прибежал уже в крови. Он ничего не успел сказать и умер у нас на руках от потери крови. Порезы на шее. Мы ничего не могли сделать. Перерезана артерия. Какая-то тварь поджидала, не факт, что его в кустах с ножом».
«Улики ищут с металлоискателем» - корреспондент Радио «Комсомольская правда» ведёт репортаж с места трагедии.
Виновные до сих пор неизвестны. Но у правоохранителей есть приметы тех людей, на которых падают подозрения.Одному на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 сантиметров, крупного телосложения. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа. Был одет в темные брюки и олимпийку.
Второму на вид около 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, вытянутое лицо, волос темно-русый, короткая стрижка. Был одет в спортивные штаны и майку. На левом глазу была гематома.
Молодой человек приехал в Новосибирск на отдых и погиб.Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Тому, кто поможет следствию, гарантируют конфиденциальность и вознаграждение.
Звонить просят по телефонам: 8 (383) 232-65-65, 8 (383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07.
Есть фотография предполагаемых преступников, но сделана она со спины.
ИСТОЧНИК KP.RU