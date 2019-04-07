Погода на день в Новосибирске: 7 апреля возможен дождь
Кроме этого синоптики предупреждают о гололедице
В Новосибирске ожидается дождь со снегом.Фото: Влад КОМЯКОВ
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7 апреля в Новосибирской области ожидаются осадки. Причем – смешанные.
- Переменная облачность, утром и днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, - сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Температура воздуха ожидается до +6°, хотя в первые дни апреля поднималась и выше.
Также синоптики предупреждают о ветре: 4-9 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU