Погода на день в Новосибирске: 7 апреля возможен дождь

СЕГОДНЯ 02:49 2019-04-07T02:49:56+03:00

В Новосибирске ожидается дождь со снегом. Фото: Влад КОМЯКОВ

Кроме этого синоптики предупреждают о гололедице

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7 апреля в Новосибирской области ожидаются осадки. Причем – смешанные.

- Переменная облачность, утром и днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, - сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Температура воздуха ожидается до +6°, хотя в первые дни апреля поднималась и выше.

Также синоптики предупреждают о ветре: 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU