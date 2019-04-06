В Новосибирске прохожий скрутил отморозка, напавшего на маленькую девочку
Эта история могла бы закончиться куда хуже, если бы не счастливая случайность: неравнодушный человек, который не оставил маленькую девочку в беде. О том, как все произошло, рассказали очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На улице Фадеева местные жители заметили, как подозрительный человек с предметом в руке, напоминающим нож, тащил за руку маленькую девочку, - передают рассказ новосибирцев эвакуаторщики. - Один из проходящих мимо мужчин заметил это, обезоружил нападавшего и, придавив его к земле, удерживал до прибытия полиции.
В соцсетях сейчас благодарят сибиряка, который не оставил ребенка в беде:
- Молодец, мало таких людей в наше время, - пишут одни.
- Спасибо этому настоящему мужчине от всех матерей, детей и отцов! Достойный человек! Как хорошо, что вы где-то рядом, - согласны с ними другие.
«Комсомолка» просит откликнуться мужчину, спасшего ребенка, и всех очевидцев произошедшего: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.
Новосибирец скрутил отморозка, напавшего на маленькую девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU