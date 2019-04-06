2019-04-06T20:22:12+03:00
Происшествия

В Новосибирске прохожий скрутил отморозка, напавшего на маленькую девочку

Сибиряк дождался, пока приедет полиция, и передал нападавшего правоохранителям
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирец передал пойманного отморозка полицейским.Новосибирец передал пойманного отморозка полицейским.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Эта история могла бы закончиться куда хуже, если бы не счастливая случайность: неравнодушный человек, который не оставил маленькую девочку в беде. О том, как все произошло, рассказали очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На улице Фадеева местные жители заметили, как подозрительный человек с предметом в руке, напоминающим нож, тащил за руку маленькую девочку, - передают рассказ новосибирцев эвакуаторщики. - Один из проходящих мимо мужчин заметил это, обезоружил нападавшего и, придавив его к земле, удерживал до прибытия полиции.

В соцсетях сейчас благодарят сибиряка, который не оставил ребенка в беде:

- Молодец, мало таких людей в наше время, - пишут одни.

- Спасибо этому настоящему мужчине от всех матерей, детей и отцов! Достойный человек! Как хорошо, что вы где-то рядом, - согласны с ними другие.

«Комсомолка» просит откликнуться мужчину, спасшего ребенка, и всех очевидцев произошедшего: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

Новосибирец скрутил отморозка, напавшего на маленькую девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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