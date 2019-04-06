2019-04-06T19:27:16+03:00
Общество

«Сам вернулся домой»: пропавший в Новосибирске одиннадцатиклассник нашелся

А вот где парень был три дня, до сих пор неясно
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Школьник уже находится дома. Фото: «Маяк».Школьник уже находится дома. Фото: «Маяк».
Изменить размер текста:

Трое суток полиция и волнтеры пытались отыскать пропавшего одиннадцатиклассника. Напомним, 19-летний парень 3 апреля в восемь утра ушел из своего дома на улице Станиславского в Ленинском районе и пропал. Школьник должен был пойти на уроки, но на занятиях так и не появился. Сотовый его тоже был недоступен.

А спустя три дня пришла хорошая новость: прорпвший школьник все=таки нашклся

- Нам известно, что одиннадцатиклассник сам вернулся домой, - сообщили корреспондентам «Комсомольской правды» в поисковом отряде «Маяк». – Правда, где он был, пока неизвестно.

Как бы то ни было, школьнику еще предстоят объяснения с полицией: они и выяснят, где пропадал одиннадцатиклассник.

Тем временем новосибирские волонтеры напоминают: если пропал ваш родной человек,звоните в полицию по тел. 02 и пишите заявление. И обязательно свяжитесь с поисковым отрядом «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новосибирске прохожий скрутил отморозка, напавшего на маленькую девочку
«Что за трусы «кому за 80?»: сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах
«Люди спят, а он чистит»: сибиряков возмутили коммунальщики, которые работали поздно вечером
Целься лучше: девушки в коротких шортах показали стильный тверк с мишенью
«Жду вашей поддержки»: сибирячка просит проголосовать за нее на конкурсе «Мисс Россия»
В Новосибирск привезли 20 вагонов оружия сирийских террористов
«Ушел вечером из дома»: в Новосибирске пропал 12-летний школьник
«Дичь какая-то»: мужчины, которые резали баранов во дворе многоэтажки, разозлили соцсети
«Любовь зла»: новосибирцы проехались в машине с «резиновой Зиной»
«Лапки мерзнут, но там лучше»: белочке Соне очень понравился морозильник
Погода на день в Новосибирске: 6 апреля будет плюс 8 градусов
«Хоккей» с двумя «к»: в Новосибирске «Тотальный диктант» прочтет нападающий «Сибири»
Новосибирцам покажут танк из Сирии и автомобиль террориста-смертника
Взорвали Карасук: спасатели разрушили лед на реке, чтобы избежать затора
«Ни питания, ни гостиницы, приткнуться некуда» - самолет из Вьетнама в Новосибирск задерживают на пять с половиной часов
Минимум обработки: кадр новосибирского фотографа попал в «VOGUE»
ЧП под Новосибирском: в почтовом отделении рухнула стена