«Сам вернулся домой»: пропавший в Новосибирске одиннадцатиклассник нашелся
Трое суток полиция и волнтеры пытались отыскать пропавшего одиннадцатиклассника. Напомним, 19-летний парень 3 апреля в восемь утра ушел из своего дома на улице Станиславского в Ленинском районе и пропал. Школьник должен был пойти на уроки, но на занятиях так и не появился. Сотовый его тоже был недоступен.
А спустя три дня пришла хорошая новость: прорпвший школьник все=таки нашклся
- Нам известно, что одиннадцатиклассник сам вернулся домой, - сообщили корреспондентам «Комсомольской правды» в поисковом отряде «Маяк». – Правда, где он был, пока неизвестно.
Как бы то ни было, школьнику еще предстоят объяснения с полицией: они и выяснят, где пропадал одиннадцатиклассник.
Тем временем новосибирские волонтеры напоминают: если пропал ваш родной человек,звоните в полицию по тел. 02 и пишите заявление. И обязательно свяжитесь с поисковым отрядом «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.
ИСТОЧНИК KP.RU