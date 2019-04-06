«Сам вернулся домой»: пропавший в Новосибирске одиннадцатиклассник нашелся

СЕГОДНЯ 19:27 2019-04-06T19:27:16+03:00

А вот где парень был три дня, до сих пор неясно

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Трое суток полиция и волнтеры пытались отыскать пропавшего одиннадцатиклассника. Напомним, 19-летний парень 3 апреля в восемь утра ушел из своего дома на улице Станиславского в Ленинском районе и пропал. Школьник должен был пойти на уроки, но на занятиях так и не появился. Сотовый его тоже был недоступен.

А спустя три дня пришла хорошая новость: прорпвший школьник все=таки нашклся

- Нам известно, что одиннадцатиклассник сам вернулся домой, - сообщили корреспондентам «Комсомольской правды» в поисковом отряде «Маяк». – Правда, где он был, пока неизвестно.

Как бы то ни было, школьнику еще предстоят объяснения с полицией: они и выяснят, где пропадал одиннадцатиклассник.

Тем временем новосибирские волонтеры напоминают: если пропал ваш родной человек,звоните в полицию по тел. 02 и пишите заявление. И обязательно свяжитесь с поисковым отрядом «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU