2019-04-06T18:08:23+03:00
Общество

«Что за трусы «кому за 80?»: сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах

Видео Насти Мазалюк уже набрало более 211 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Настя решила в новом клипе поэкспериментировать с образом. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/.Настя решила в новом клипе поэкспериментировать с образом. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/.
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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк любит подразнить своих поклонников необычными танцами. На этот раз девушка решила поэкспериментировать с образом и странцевала тверк в джинсовой куртке и прозрачных панталонах. И выложила это видео в «Инстаграм».

- Видео с темного зала моей студии: надеюсь, скоро все будет готово, - подписала ролик Настя.

Ролик вызвал нешуточные споры в соцсетях: одни поддерживают девушку, а другие шутят над ее образом.

- Молодец, круто танцуешь! Не слушай никого, - подбадривают Настю одни.

- Какая девушка обаятельная, - восхищаются сибирячкой другие.

- Красиво, но ты не попадаешь в музыку! Будь оригинальной: все танцуют так, это наиграно, - советуют девушке третьи.

- Что за трусы кому за 80? – указывают на недочеты в образе Насти четвертые.

Красиво , но ты не попадаешь в музыку

Сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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