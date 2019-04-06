«Что за трусы «кому за 80?»: сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах
Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк любит подразнить своих поклонников необычными танцами. На этот раз девушка решила поэкспериментировать с образом и странцевала тверк в джинсовой куртке и прозрачных панталонах. И выложила это видео в «Инстаграм».
- Видео с темного зала моей студии: надеюсь, скоро все будет готово, - подписала ролик Настя.
Ролик вызвал нешуточные споры в соцсетях: одни поддерживают девушку, а другие шутят над ее образом.
- Молодец, круто танцуешь! Не слушай никого, - подбадривают Настю одни.
- Какая девушка обаятельная, - восхищаются сибирячкой другие.
- Красиво, но ты не попадаешь в музыку! Будь оригинальной: все танцуют так, это наиграно, - советуют девушке третьи.
- Что за трусы кому за 80? – указывают на недочеты в образе Насти четвертые.
Красиво , но ты не попадаешь в музыку
Сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах.
ИСТОЧНИК KP.RU