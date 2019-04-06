«Люди спят, а он чистит»: сибиряков возмутили коммунальщики, которые работали поздно вечером

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-06T17:24:34+03:00

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Видео с поздней работой коммунальщиков, возмутившей сибиряков, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре - трактор, который очень громко скребет ковшом по асфальту. Его работу комментирует новосибирец, который и снимал ролик.

- Время полодиннадцатого вечера: люди спят, а он чистит! Красавчик! Это – коммунальные службы Новосибирска, - говорит сибиряк.

Как сообщают очевидцы, на видел попали коммунальщики, которые работали на улице Танковой.

- У трактора вместо щётки по асфальту скреб ковш, издавая ужасные звуки. Он мешал спать людям, ребенок был жутко напуган. Было 4 попытки, ездил на протяжении 30 минут, - передают слова очевидца в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Однако среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто поддержал коммунальщиков:

- Ездил бы днём, ныли бы, что пробку создаёт. А тут целых полчаса ездил, какой ужас! Может, стоит на стеклопакет разориться, чтобы ребёнок не пугался тракторов? – недоумевают они.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701624" frameborder="0"></iframe> Сибиряков возмутили коммунальщики, которые чистили дорогу поздно вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU