2019-04-06T17:24:34+03:00
Общество

«Люди спят, а он чистит»: сибиряков возмутили коммунальщики, которые работали поздно вечером

Трактор дорожников сильно громко скреб ковшом по асфальту и мешал сибирякам
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Тот самый трактор, который мешал спать сибирякам.Тот самый трактор, который мешал спать сибирякам.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Видео с поздней работой коммунальщиков, возмутившей сибиряков, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре - трактор, который очень громко скребет ковшом по асфальту. Его работу комментирует новосибирец, который и снимал ролик.

- Время полодиннадцатого вечера: люди спят, а он чистит! Красавчик! Это – коммунальные службы Новосибирска, - говорит сибиряк.

Как сообщают очевидцы, на видел попали коммунальщики, которые работали на улице Танковой.

- У трактора вместо щётки по асфальту скреб ковш, издавая ужасные звуки. Он мешал спать людям, ребенок был жутко напуган. Было 4 попытки, ездил на протяжении 30 минут, - передают слова очевидца в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Однако среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто поддержал коммунальщиков:

- Ездил бы днём, ныли бы, что пробку создаёт. А тут целых полчаса ездил, какой ужас! Может, стоит на стеклопакет разориться, чтобы ребёнок не пугался тракторов? – недоумевают они.

Сибиряков возмутили коммунальщики, которые чистили дорогу поздно вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новосибирске прохожий скрутил отморозка, напавшего на маленькую девочку
«Сам вернулся домой»: пропавший в Новосибирске одиннадцатиклассник нашелся
«Что за трусы «кому за 80?»: сибирячка повеселила соцсети тверком в панталонах
Целься лучше: девушки в коротких шортах показали стильный тверк с мишенью
«Жду вашей поддержки»: сибирячка просит проголосовать за нее на конкурсе «Мисс Россия»
В Новосибирск привезли 20 вагонов оружия сирийских террористов
«Ушел вечером из дома»: в Новосибирске пропал 12-летний школьник
«Дичь какая-то»: мужчины, которые резали баранов во дворе многоэтажки, разозлили соцсети
«Любовь зла»: новосибирцы проехались в машине с «резиновой Зиной»
«Лапки мерзнут, но там лучше»: белочке Соне очень понравился морозильник
Погода на день в Новосибирске: 6 апреля будет плюс 8 градусов
«Хоккей» с двумя «к»: в Новосибирске «Тотальный диктант» прочтет нападающий «Сибири»
Новосибирцам покажут танк из Сирии и автомобиль террориста-смертника
Взорвали Карасук: спасатели разрушили лед на реке, чтобы избежать затора
«Ни питания, ни гостиницы, приткнуться некуда» - самолет из Вьетнама в Новосибирск задерживают на пять с половиной часов
Минимум обработки: кадр новосибирского фотографа попал в «VOGUE»
ЧП под Новосибирском: в почтовом отделении рухнула стена