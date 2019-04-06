2019-04-06T13:27:19+03:00
Общество

Целься лучше: девушки в коротких шортах показали стильный тверк с мишенью

Видео Елена Костиной набрало уже более тысячи лайков
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена и ее ученицы записали ролик после тренировки. Фото: https://www.instagram.com/southindica/Елена и ее ученицы записали ролик после тренировки. Фото: https://www.instagram.com/southindica/
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Новосибирская танцовщица Елена Костина чуть меньше года назад вышла замуж, и сейчас живет в Москве. Сибирячка учит столичных девушек танцевать тверк и записывает с ними откровенные видео. Свой последний ролик девушка вместе со своими ученицами на фоне огромной красной мишени.

- Наша первая работа такого рода. Просто остались после репетиции и записали, чтобы было на память, - поделила Елена в своем «Инстаграме».

Подписчики девушки поддержали сибирячку и ее учениц: особенно ролик понравился иностранцам.

- Знаешь, что мне больше всего нравится в своих видосах? То, что ты стараешься показать своих учениц, а не себя. Всех видно, все постояли в первой линии, и, что самое главное, вы все танцуете так круто, что не отличишь, где преподаватель, а где ученик. И мне кажется, что это самый лучший показатель твоего профессионализма и как танцора, и как учителя, - пишут Елене коллеги.

- Спортсменочки, класс! На стиле! - восхищаются мужчины.

- Эти девушки знают, как тверкать, - уверены иностранцы.

Девушки в коротких шортах показали стильный тверк с мишенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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