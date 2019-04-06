2019-04-06T11:19:32+03:00
Общество

В Новосибирск привезли 20 вагонов оружия сирийских террористов

Танк и машины смертников увидели сибиряки в рамках акции «Сирийский перелом»
Татьяна СОЛОВОВА
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Тот самый танк, который попал в Сирию из Грузии.Тот самый танк, который попал в Сирию из Грузии.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Поезд-музей, который путешествует по стране в рамках акции «Сирийский перелом», прибыл на новосибирский вокзал в субботу, 6 апреля. С 10 утра все желающие могли посмотреть на оружие и технику сирийских террористов, которые российские военные захватили во время боев. Привезли все трофеи в столицу Сибири в 20 вагонах.

Самым примечательным, конечно, был танк Т-55, который попал в Сирию из Грузии и участвовал в реальных боях. А также автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

На этих машинах ездили террористы. Фото: Даба ДАБАЕВ

На этих машинах ездили террористы.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Всего на поезде привезли около 500 уникальных экспонатов: новосибирцы также увидели беспилотники, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, экипировку, которая была у террористов, - рассказывают в Центре патриотического воспитания новосибирской области.

И что самое примечательное: те два часа, что поезд был в Новосибирске, об оружии и технике сибирякам рассказывали сами военные, которые участвовали в контртеррористической операции в Сирии. Так что сибиряки могли расспросить их о проходивших боях.

ВСего в Новосибирск привезли 20 вагонов с оружием. Фото: Даба ДАБАЕВ

ВСего в Новосибирск привезли 20 вагонов с оружием.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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