«Ушел вечером из дома»: в Новосибирске пропал 12-летний школьник
Полиция и волонтеры просят сибиряков помочь в поиске пропавшего новосибирского школьника – 12-летнего Валентина Бутова.
- Мальчик ушел из своего дома на улице Есенина в Дзержинском районе в пять часов вечера в пятницу, 5 апреля, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». – С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего мальчика такие: рост 150-155 сантиметров, голубые глаза, светло-русые волосы.
- Валентин был одет в серую куртку с чёрными рукавами и чёрным воротом, темно-синюю шапку, белую майку, тёмно-синее трико, темно-серые кроссовки, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника или видел его в городе в последние несколько часов, просят обратиться в полицию по тел. 02 или сообщить информацию по номеру 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.
ИСТОЧНИК KP.RU