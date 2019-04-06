«Ушел вечером из дома»: в Новосибирске пропал 12-летний школьник

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-06T10:19:25+03:00

О мальчике нет вестей уже почти сутки

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Полиция и волонтеры просят сибиряков помочь в поиске пропавшего новосибирского школьника – 12-летнего Валентина Бутова.

- Мальчик ушел из своего дома на улице Есенина в Дзержинском районе в пять часов вечера в пятницу, 5 апреля, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». – С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего мальчика такие: рост 150-155 сантиметров, голубые глаза, светло-русые волосы.

- Валентин был одет в серую куртку с чёрными рукавами и чёрным воротом, темно-синюю шапку, белую майку, тёмно-синее трико, темно-серые кроссовки, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника или видел его в городе в последние несколько часов, просят обратиться в полицию по тел. 02 или сообщить информацию по номеру 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.

ИСТОЧНИК KP.RU