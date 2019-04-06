«Любовь зла»: новосибирцы проехались в машине с «резиновой Зиной»

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-06T07:27:43+03:00

Как вам такая пассажирка?

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Веселое видео, как новосибирцы едут на машине с надувной куклой, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». «Резиновая Зина» выглядывала прямо из окна иномарки, так что проезжавшие мимо водители успели запечатлеть ее на видео.

- Когда зацепил малую, и везёшь на дачу жарить шашлыки, - с юмором подписали видео в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Сейчас пользователи соцсетей веселятся в комментариях к ролику кто во что горазд:

- Ребята молодцы, настроение подняли! Хоть посмеяться можно, - одобряют шутку одни.

- Мужиков и так мало, так ещё эти конкурентки, - шутят вторые.

- Любовь зла, полюбишь и козла. И надувную женщину, - юморят третьи.

- Единственная согласилась на такой машине на шашлыки ехать, - веселятся четвертые.

- Может, она опомощи просила? - отвечают им пятые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701560" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы проехались в машине с надувной женщиной.

ИСТОЧНИК KP.RU