«Любовь зла»: новосибирцы проехались в машине с «резиновой Зиной»
Веселое видео, как новосибирцы едут на машине с надувной куклой, появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». «Резиновая Зина» выглядывала прямо из окна иномарки, так что проезжавшие мимо водители успели запечатлеть ее на видео.
- Когда зацепил малую, и везёшь на дачу жарить шашлыки, - с юмором подписали видео в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Сейчас пользователи соцсетей веселятся в комментариях к ролику кто во что горазд:
- Ребята молодцы, настроение подняли! Хоть посмеяться можно, - одобряют шутку одни.
- Мужиков и так мало, так ещё эти конкурентки, - шутят вторые.
- Любовь зла, полюбишь и козла. И надувную женщину, - юморят третьи.
- Единственная согласилась на такой машине на шашлыки ехать, - веселятся четвертые.
- Может, она опомощи просила? - отвечают им пятые.
Новосибирцы проехались в машине с надувной женщиной.
ИСТОЧНИК KP.RU