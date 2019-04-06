2019-04-06T06:27:11+03:00
Дом. Семья

«Лапки мерзнут, но там лучше»: белочке Соне очень понравился морозильник

Видео с рыжей питомицей, уминающей орешки, набирает популярность в «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
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Белочка Соня - любимица сибирячки Елены Ермаковой. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/.Белочка Соня - любимица сибирячки Елены Ермаковой. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/.
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Белочка Соня стала настоящей звездой «Инстаграма» благодаря своей хозяйке – сибирячке Елене Ермаковой. В 2016 году женщина увидела объявление однокурсницы: выпал бельчонок, нужна помощь. Так Соня и оказалась в обычной однушке в Академгородке.

Елена постоянно балует подписчиков забавными видео из жизни своей питомицы, а в своем последнем ролике успела заснять, как Соня забралась в морозильник.

- Соньке жарко, и она решила охладиться в морозилке. И заодно орешки кедровые покушать, - написала в своем посте Елена.

Видео за считанные часы набрало более 2 тысяч просмотров и десятки комментариев от поклонников белочки:

- Ну почему нашим питомцам можно простить всё? Они этим с удовольствием пользуются! – пишут одни.

- Так сказать, в Альпы съездила, - шутят другие.

- Лапки мёрзнут, но все равно там лучше, - уверены третьи.

- Ой, замерзнет, - переживают четвертые.

Но Елена просит никого не волноваться: в морозилке Соня была всего пару минут. А поскольку шерсть у нее еще после зимы не линяла, то она совсем не замерзла.

Белочке Соне очень понравился морозильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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