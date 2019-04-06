«Лапки мерзнут, но там лучше»: белочке Соне очень понравился морозильник
Белочка Соня стала настоящей звездой «Инстаграма» благодаря своей хозяйке – сибирячке Елене Ермаковой. В 2016 году женщина увидела объявление однокурсницы: выпал бельчонок, нужна помощь. Так Соня и оказалась в обычной однушке в Академгородке.
Елена постоянно балует подписчиков забавными видео из жизни своей питомицы, а в своем последнем ролике успела заснять, как Соня забралась в морозильник.
- Соньке жарко, и она решила охладиться в морозилке. И заодно орешки кедровые покушать, - написала в своем посте Елена.
Видео за считанные часы набрало более 2 тысяч просмотров и десятки комментариев от поклонников белочки:
- Ну почему нашим питомцам можно простить всё? Они этим с удовольствием пользуются! – пишут одни.
- Так сказать, в Альпы съездила, - шутят другие.
- Лапки мёрзнут, но все равно там лучше, - уверены третьи.
- Ой, замерзнет, - переживают четвертые.
Но Елена просит никого не волноваться: в морозилке Соня была всего пару минут. А поскольку шерсть у нее еще после зимы не линяла, то она совсем не замерзла.
Белочке Соне очень понравился морозильник.
ИСТОЧНИК KP.RU