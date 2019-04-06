Погода на день в Новосибирске: 6 апреля будет плюс 8 градусов

СЕГОДНЯ 05:23 2019-04-06T05:23:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 апреля, погода порадует новосибирцев: метеорологи прогнозируют теплый, солнечный день без дождя и снега.

- Днем по Новосибирской области воздух прогреется до плюс 5 - плюс 10 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 6 - плюс 8 градусов), ночью похолодает до минус 2 - минус 7 градусов (при прояснениях - до плюс 3 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Дожди возможны только на юге области, кроме того, ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз такой же: по данным портала, днем будет плюс 8 градусов, а ночью минус 2 градуса. На «Гисметео» прогноз еще теплее: сайт вовсе обещает днем плюс 9 градусов.

А вот в воскресенье, 7 апреля, немного похолодает: днем столбик термометра покажет плюс 5 - плюс 7 градусов, а ночью - минус 1 - минус 3 градуса, возможен мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU