2019-04-05T20:31:54+03:00
Общество

«Хоккей» с двумя «к»: в Новосибирске «Тотальный диктант» прочтет нападающий «Сибири»

Егор Миловзоров примет участие в самой масштабной акции грамотности
Екатерина КОМЯКОВА
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В аудиторию к Миловзорову уже не попасть. Фото: ХК «Сибирь»В аудиторию к Миловзорову уже не попасть. Фото: ХК «Сибирь»
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В Новосибирске 13 апреля, как и по всей стране, и за ее пределами, пройдет флешмоб грамотности. На разных площадках диктант прочтут разные люди, уже известно, что ради этой цели в Новосибирск приедут: музыкант Андрей Макаревич, он прочтет текст в НГАУДИ, критик Дмитрий Быков — в кинотеатре «Победа», ведущий Владимир Познер — в НГУ.

Но это не все интересные «диктаторы». На площадке в НГУТУ текст прочтет нападающий команды хоккейного клуба «Сибирь» Егор Миловзоров.

— Площадка, где будет читать Егор Миловзоров, находится по адресу проспект Карла Маркса, 20, корпус 6, — сообщают в пресс-центре хоккейного клуба.

Регистрация на некоторых площадках проходит заранее, количество мест ограничено. И в аудиторию к Миловзорову уже не попасть. Все места заняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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