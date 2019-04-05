Взорвали Карасук: спасатели разрушили лед на реке, чтобы избежать затора

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-05T18:16:25+03:00

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В Новосибирской области сотрудники управления МЧС проводят разные работы, чтобы избежать серьезных подтоплений во время паводка. Так саперы провели пять подрывов льда на реке Карасук. Эти меры должны помешать большой воде подтопить села в Красноозерское, Красный Хутор и Черновка. Взрывы проводили там, где толщина льда составляла один метр. В других местах спасатели разгоняли льдины на специальных аэроботах, чтобы затор не стал угрозой для мостов.

— Местами ледоход на реке Карасук начался на десять дней раньше в связи с повышением среднесуточной температуры. В Краснозерском районе ледоход мы еще не наблюдаем, но в Кочковском районе локально он идет полным ходом, был зафиксирован подъем уровня воды, — сообщил сотрудник управления МЧС по Новосибирской области Алексей Задорожный.

После взрывов льда вода плшал на спад. В целом предупредительные меры по паводку провели на 14 участках малых рек области. Пока ситуация стабильная, подтоплений жилых домов и огородов не наблюдается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701500" frameborder="0"></iframe> Спасатели разрушили лед на реке в Новосибирской области..

ИСТОЧНИК KP.RU