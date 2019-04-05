«Ни питания, ни гостиницы, приткнуться некуда» - самолет из Вьетнама в Новосибирск задерживают на пять с половиной часов

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-05T16:57:25+03:00

Пассажирам не объясняют, почему снова и снова переносят рейс

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Самолет «Камрань-Новосибирск» не вылетит вовремя. Во всяком случае, вьетнамский аэропорт переносит рейс. Об этом Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» сообщила Ольга Козодой, которой придется ждать посадки ночью.

- Причины никакие не объясняют. Только присылают сообщения, на сколько задержан рейс, - говорит Ольга.

По ее словам, вылет из Камрани был назначен на 23.00 (время в этом городе совпадает с новосибирским), но его сдвинули уже на 4.25.

- Никто с нами не связывается, ни питание, ни гостиницу не предлагают, - возмущена сибирячка. – Люди с отелей все выселились в 12 часов. Теперь приткнуться негде и непонятно, где нам быть.

В придачу к этому, говорит Ольга, авиакомпания поменяла пассажирам места. Теперь девушке, ее мужу и детям предлагают лететь отдельно.

- Нам места поменяли и отказываются менять обратно. Получается, что мы, два взрослых, и два ребенка 6 и 11 лет - на трех разных рядах, - негодует пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU