Минимум обработки: кадр новосибирского фотографа попал в «VOGUE»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-05T15:22:58+03:00

Автор снимка считает, что просто оказалась в тренде

Изменить размер текста: A A

Снимок новосибирского фотографа Марины Семехиной попала в интернет версию модного издания «VOGUE». В кадре рыжеволосая девушка в легком сарафане на фоне летних полевых цветов. Фото постановочное, модель — Анна Сарайкина.

— Это, конечно, не печатная версия, в которую можно попасть или только за деньги, или, если ты известный фотограф, — рассказывает Марина. — Тем не менее, для меня это успех, я не ожидала, что снимок опубликуют.

Фотограф просто создала свой профиль на сайте, загрузила несколько снимков, и каким-то образом ее работы приняли.

— Не знаю, какие у редакторов критерии. Чувствую, что сейчас в тренде минимум обработки, сейчас не модно ретушировать, глянец не нужен, нужен «лайфстайл». Мои снимки оказались в нужном стиле, где-то не видно лица, данный снимок захватил полудвижение, — объясняет Марина.

Никакого вознаграждение за публикацию сибирячка не получит, это лишь приятный бонус для фотографа, возможность показать миру свое творчество.

ИСТОЧНИК KP.RU