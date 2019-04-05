2019-04-05T14:51:13+03:00
Общество

ЧП под Новосибирском: в почтовом отделении рухнула стена

К счастью, никто из сибиряков не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Стена обрушилась в выходной для почтового отделения день. Фото: https://vk.com/podslushano_v_chanax.Стена обрушилась в выходной для почтового отделения день. Фото: https://vk.com/podslushano_v_chanax.
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Село Черниговка Чановского района – небольшое поселение примерно в 400 километрах от Новосибирска. Живут там чуть более 200 человек, а местная почта - одна из главных достопримечательностей. Но и именно там в четверг, 4 апреля, и произошло ЧП.

- В муниципальном двухквартирном доме, часть которого арендует отделение почтовой связи, обрушилась стена хозяйственно-бытовой пристройки, - прокомментировали в ФГУП «Почта России». - Это произошло в выходной для отделения почтовой связи день.

К счастью, во время обрушения стены никто не пострадал. С пятницы, 5 апреля, в здание в целях безопасности никого не пускают. Но это не значит, что сибиряки на несколько дней останутся без писем- телеграмм и пенсий:

- Почтальоны будут обслуживать жителей на дому, поэтому на сроках выдачи пенсий и других социальных выплат происшествие не отразится, - продолжают в ведомстве.

А само помещение, как заверяют в местной администрации, в ближайшее время уже приведут в порядок.

Здание сельская администрация обещает восстановить в ближайшее время. Фото: https://vk.com/podslushano_v_chanax.

Здание сельская администрация обещает восстановить в ближайшее время. Фото: https://vk.com/podslushano_v_chanax.

ИСТОЧНИК KP.RU

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