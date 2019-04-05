2019-04-05T13:57:25+03:00
Общество

Лишь бы коллеги не узнали: автонарушительница накопила штрафов, но заплатила, когда на работу пришла бумага от приставов

В Новосибирской области женщина задолжала 7600 рублей, а отдать пришлось вдвое больше
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Женщине пришлось заплатить вдвойне.Женщине пришлось заплатить вдвойне.Фото: Олеся КУВАТОВА
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Женщина копила штрафы и не платила. Но когда нависла угроза над репутацией – отдала деньги.

Занимались должницей приставы Баганского района. Говорят, что у 32-летней женщины скопилось 6 штрафов ГИБДД на 7600 рублей. Автомобилистка не платила, на работе не числилась. Но когда устроилась, приставы отправили к ней на предприятие бумагу о долгах.

- Уже через пару дней женщина предъявила в отдел судебных приставов документы, подтверждающие оплату штрафов, так как хотела сохранить репутацию среди коллег, - сообщает областное Управления ФССП России. - Кроме суммы штрафов в размере 7 600 рублей ей также пришлось оплатить исполнительский сбор, который составил порядка 8 000 рублей.

Дополнительные деньги набежали из-за того, что должница не рассчиталась вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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