Лишь бы коллеги не узнали: автонарушительница накопила штрафов, но заплатила, когда на работу пришла бумага от приставов
Женщина копила штрафы и не платила. Но когда нависла угроза над репутацией – отдала деньги.
Занимались должницей приставы Баганского района. Говорят, что у 32-летней женщины скопилось 6 штрафов ГИБДД на 7600 рублей. Автомобилистка не платила, на работе не числилась. Но когда устроилась, приставы отправили к ней на предприятие бумагу о долгах.
- Уже через пару дней женщина предъявила в отдел судебных приставов документы, подтверждающие оплату штрафов, так как хотела сохранить репутацию среди коллег, - сообщает областное Управления ФССП России. - Кроме суммы штрафов в размере 7 600 рублей ей также пришлось оплатить исполнительский сбор, который составил порядка 8 000 рублей.
Дополнительные деньги набежали из-за того, что должница не рассчиталась вовремя.
ИСТОЧНИК KP.RU