Вдова Юрия Магалифа раздаст сувениры в память о сказочнике и поэте
6 апреля в Новосибирске состоится вечер, посвященный Юрию Магалифу. Проведет его вдова поэта и писателя Тамара Магалиф.
- Этим вечером мы будем общаться с Тамарой Федоровной, вспоминать Юрия Михайловича, его произведения и конечно же читать стихи, - говорят организаторы мероприятия.
Проводит встречу организация «МагнитоФон», которая приглашает гостей на Пархоменко, 8.
- Каждый, кто прочтет наизусть стихотворение Юрия Магалифа, получит от Тамары Федоровны памятный сувенир, - обещают организаторы.
Напомним, Юрий Магалиф родился в Петрограде, но большую часть жизни провел в Новосибирске.
Поэт и писатель был награжден литературной премией имени Гарина-Михайловского. А по его пьесе «Где Люба Любич» в Новосибирском городском драматическом театре был поставлен спектакль.
ИСТОЧНИК KP.RU