2019-04-05T13:44:45+03:00
Звезды

Вдова Юрия Магалифа раздаст сувениры в память о сказочнике и поэте

В Новосибирске пройдет вечер, посвященный автору «Приключений Жакони»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске пройдет вечер, посвященный Юрию Магалифу. ФОТО: letopisi54.ruВ Новосибирске пройдет вечер, посвященный Юрию Магалифу. ФОТО: letopisi54.ru
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6 апреля в Новосибирске состоится вечер, посвященный Юрию Магалифу. Проведет его вдова поэта и писателя Тамара Магалиф.

- Этим вечером мы будем общаться с Тамарой Федоровной, вспоминать Юрия Михайловича, его произведения и конечно же читать стихи, - говорят организаторы мероприятия.

Проводит встречу организация «МагнитоФон», которая приглашает гостей на Пархоменко, 8.

- Каждый, кто прочтет наизусть стихотворение Юрия Магалифа, получит от Тамары Федоровны памятный сувенир, - обещают организаторы.

Напомним, Юрий Магалиф родился в Петрограде, но большую часть жизни провел в Новосибирске.

Поэт и писатель был награжден литературной премией имени Гарина-Михайловского. А по его пьесе «Где Люба Любич» в Новосибирском городском драматическом театре был поставлен спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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