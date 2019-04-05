Вора-неудачника сняла камера в аэропорту Толмачево
Эта кража была обречена на провал. Мужчина стащил чужой планшетный компьютер под прицелом камеры видеонаблюдения.
Владелец гаджета пожаловался в полицию, объяснил, как лишился вещи.
- Направлялся в город Красноярск в служебную командировку, а по выходу в стерильную зону аэровокзала неизвестный гражданин украл его электронное устройство, стоимостью более чем 30 тысяч рублей, - сообщает окружное управление на транспорте МВД России.
Вычислить вора оказалось просто, и скоро он оказался в руках правоохранителей. Похитителем оказался 27-летний мужчина.
- Во время предполетного досмотра авиапассажир, следовавший рейсом «Новосибирск-Нижний Новгород», увидел в контейнере для вещей планшет известного производителя и похитил его, - поясняют в ведомстве.
Вору грозит до двух лет лишения свободы.
Похититель планшета попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU