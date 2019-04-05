2019-04-05T12:35:11+03:00
Происшествия

Вора-неудачника сняла камера в аэропорту Толмачево

В Новосибирске мужчина украл у пассажира планшета, но быстро попался полиции
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Кражу зафиксировала видеокамера. ФОТО: МВД.Кражу зафиксировала видеокамера. ФОТО: МВД.
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Эта кража была обречена на провал. Мужчина стащил чужой планшетный компьютер под прицелом камеры видеонаблюдения.

Владелец гаджета пожаловался в полицию, объяснил, как лишился вещи.

- Направлялся в город Красноярск в служебную командировку, а по выходу в стерильную зону аэровокзала неизвестный гражданин украл его электронное устройство, стоимостью более чем 30 тысяч рублей, - сообщает окружное управление на транспорте МВД России.

Вычислить вора оказалось просто, и скоро он оказался в руках правоохранителей. Похитителем оказался 27-летний мужчина.

- Во время предполетного досмотра авиапассажир, следовавший рейсом «Новосибирск-Нижний Новгород», увидел в контейнере для вещей планшет известного производителя и похитил его, - поясняют в ведомстве.

Вору грозит до двух лет лишения свободы.

Похититель планшета попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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