2019-04-05T10:49:15+03:00
Общество

Выбить долг – благое дело: новосибирские коллекторы работали под видом инвалидов

Такую деятельность не одобрила прокуратура и теперь инвалидов ждут на суде
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Общество инвалидов занималось сбором долгов.Общество инвалидов занималось сбором долгов.Фото: Дмитрий РОМАНОВ
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«Благое дело» - так называется новосибирская организация инвалидов. Об этом благом деле узнала прокуратура. Оказывается, общественники занимаются сбором долгов.

- Некоммерческая организация осуществляла деятельность по взысканию с физических и юридических лиц просроченной задолженности по кредитным договорам и договорам займа. Данный вид деятельности не предусмотрен Уставом организации и не соответствует целям ее деятельности, - считает прокуратура Центрального района.

Правоохранители пожаловались на «Благое дело» в суд, считают, что коллекторские услуги обществу нужно запретить.

- Результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокуратуры района, - предупреждают сотрудники ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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