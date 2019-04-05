Выбить долг – благое дело: новосибирские коллекторы работали под видом инвалидов
«Благое дело» - так называется новосибирская организация инвалидов. Об этом благом деле узнала прокуратура. Оказывается, общественники занимаются сбором долгов.
- Некоммерческая организация осуществляла деятельность по взысканию с физических и юридических лиц просроченной задолженности по кредитным договорам и договорам займа. Данный вид деятельности не предусмотрен Уставом организации и не соответствует целям ее деятельности, - считает прокуратура Центрального района.
Правоохранители пожаловались на «Благое дело» в суд, считают, что коллекторские услуги обществу нужно запретить.
- Результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле прокуратуры района, - предупреждают сотрудники ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU