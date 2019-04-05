На Новосибирском водохранилище легковушка ушла под лед вместе с рыбаками

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-05T11:10:27+03:00

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На Новосибирском водохранилище произошло ЧП с рыбаками. Машина вместе с людьми провалилась под лет в районе села Боровое. К счастью, обошлось без трагедии.

— Рыбаки самостоятельно успели покинуть авто, после чего вызвали спасателей Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. От эвакуации мужчины отказались и позвали на помощь друзей, которые своими силами вытащили автомобиль на берег, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели добавляют, что выходить, а тем более выезжать на лед уже опасно. В Новосибирск днем поднимается температура до +10. Все ледовые переправы в области закрыты.

— До 14 апреля продолжится межведомственная акция «Безопасный лед», в рамках которой наши сотрудники, правоохранительные органы, представители местной власти в усиленном режиме продолжают работу по пресечению выезда транспорта на лед, — добавляют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU