Пятилетней новосибирской девочке, больной ДЦП, нужно дорогостоящее лечение

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-05T09:42:53+03:00

До 19 апреля требуется собрать почти 80 тысяч рублей, чтобы оплатить все процедуры

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Беда в семью Носиковых из Куйбышева пришла четыре года назад: врачи диагностировали у их дочки Леры ДЦП.

- До девяти месяцев Лера по своему развитию ничем не отличалась от сверстников. Но когда у девочки стали резаться зубки, и из-за высокой температуры у нее начались судороги, - рассказывают в благотворительном фонде «Сибирь. Боли – нет!». – Леру с мамой срочно госпитализировали, несколько дней Лера провела в больнице под капельницами.

А после выписки девочка, которая до судорог уже лепетала простейшие слова, перестала сидеть и ползать. Со временем даже держать головку стало для Леры невозможным, и тогда стало ясно, что у ребенка ДЦП.

- Дальше были многочисленные консультации неврологов и генетиков в Новосибирске, лечение в стационаре детской неврологии, - продолжают в фонде. - Сейчас Лера понемножку передвигается у опоры, но неврологи уверяют, что еще можно сделать так, чтобы девочка полностью наступала на стопу.

Чтобы этого добиться, Лере необходимо лечение в центре реабилитации «Шаг Вперед». Леру готовы там принять с 19 апреля, но стоимость программы 65 265 рублей. Плюс еще 14500 рублей необходимы, чтобы оплатить съемное жилье. Итого требуется почти 80 тысяч рублей: для деревенской семьи это слишком большая сумма.

Если вы готовы помочь, всю необходимую информацию можно узнать в фонде по тел. 8-913-398-74-97.

ИСТОЧНИК KP.RU