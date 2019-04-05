Узнали пол и чипировали: белая медведица разозлилась на ветеринаров, которые осмотрели медвежат

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-05T09:39:26+03:00

Большинство новосибирцев угадали, что у Катя и Герды родились мальчик и девочка

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Зоологам новосибирского зоопарка наконец-то удалось осмотреть двойню белой медведицы Герды и узнать пол малышей. Это братик и сестричка.

— Это мальчик и девочка! Абсолютное большинство участников нашего опроса в соцсетях — около 75% — предположили, что у Герды разнополые малыши, и оказались правы, — рассказывают в Новосибирском зоопарке им. Р. Шило.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/698483" frameborder="0"></iframe> Белые медвежата-двойняшки проверяют, кто из них сильнее.Автор: Анна Новикова

Напомним, медвежата родились 11 декабря прошло года, а не так давно стали выходить из вольера на радость посетителям. Но Герда оказалась очень ответственной мамой, не отпускала детей от себя ни на шаг, из-за этого зоологи долгое время не могли осмотреть малышей.

— Первый осмотр детенышей ветеринарами и биологами состоялся 4 апреля. Он длился буквально несколько минут: специалисты определили пол и чипировали каждого медвежонка, — в зоопарке честно добавили, что Герда была в ярости. — Не понравилось ни Герде, ни ее детям. Медвежата вертелись, ворчали и норовили вырваться из рук. Теперь можно приступать к выбору имен.

ИСТОЧНИК KP.RU