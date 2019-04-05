2019-04-05T09:17:55+03:00
Происшествия

VIP-убийство: новосибирец закопал в канаве тело водителя премиум-такси

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд
Виктория МИНАЕВА
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Убийцу таксиста задержали через несколько дней после преступления.Убийцу таксиста задержали через несколько дней после преступления.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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В Новосибирском областном суде начинает процесс над убийцей водителя премиум-такси. Шофер погиб в сентябре 2018 года от рук клиента. Тот спланировал преступление заранее.

— Он подал заявку на услуги автоперевозки пассажиров до СНТ «Голубые Озера», указав класс автомобиля — «VIP», — сообщает прокуратура Новосибирской области. — Доехав до нужного места, водитель такси остановился, а злоумышленник задушил его имеющейся при себе веревкой.

Добычей убийцы стали сотовые телефоны, 3300 рублей и сам автомобиль «Киа Оптима». Правда, на машине преступник далеко не уехал: заглох мотор.

— Труп обвиняемый спрятал в канаве, расположенной недалеко от дороги. Телефоны выкинул, так как опасался слежки. И все равно через несколько дней был задержан полицейскими, — в прокуратуре добавляют, что вину обвиняемый признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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