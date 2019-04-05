«Ушел погулять и не вернулся»: в Новосибирске ищут пропавшего девятиклассника

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-05T08:40:41+03:00

О 15-летнем Владиславе Бадретдинове нет вестей больше суток

Изменить размер текста: A A

Второй день полиция и волонтеры прочесывают Новосибирск, чтобы найти пропавшего девятиклассника – 15-летнего Владислава Бадретдинова.

- 4 апреля в третьем часу дня школьник ушел из своего дома на Гусинобродском шоссе погулять, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, - рассказывают в поисковом отряде «Маяк».

Приметы пропавшего парня такие: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы русые, голубые глаза.

- Есть у Владислава и особая примета – татуировка на ноге, - продолжают поисковики. – Одет он был в камуфлированную парку, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой.

С собой он взял поясную сумку черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU