«Готов, если новосибирцы поддержат»: Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-05T07:45:36+03:00

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Выборы мэра Новосибирска запланированы на сентябрь 2019 года, однако возможные кандидаты уже сейчас начинают заявлять о том, что будут бороться за пост главы города. В пятницу, 5 апреля, об этом объявил и мэр Анатолий Локоть.

- Нам удалось достичь политического согласия ради развития Новосибирска, - сказал Анатолий Евгеньевич. - Моё главное решение: заявляю о том, что готов участвовать в выборах, если это решение поддержат новосибирцы.

Присутствующие в зале аплодисментами одобрили предстоящий шаг мэра Новосибирска. Напомним, Анатолий Евгеньевич занял свой пост в 2014 году, и если он победит, то станет главой города во второй раз.

Его соперницей на выборах станет Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Она объявила о своем участии в избирательной кампании. Она написала об этом на своей странице в Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU