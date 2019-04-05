«Ждите полгода»: в Новосибирске закончилось лекарство от описторхоза

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-05T06:47:28+03:00

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Описторхоз – крайне неприятная болезнь: человек заражается паразитами, поев плохо обработанной речной рыбы (к примеру, если ее не прожарили). Лечить его нужно как можно быстрее, и для этого необходим препарат «Бильтрицид». Но, увы, в Новосибирске его сейчас просто нет.

- Я десять аптек обзвонила, но во всех говорят одно и тоже: препарата нет, - рассказала «Комсомольской правде» сибирячка Ольга. – Мне в Барнаул придется ехать, чтобы лекарство купить.

Корреспондент «Комсомолки» под видом покупателя обратилась в аптеку у станции метро «Октябрьской», и там отрезали:

- «Бильтрицид» сняли с производства еще в прошлом году: в городе его нет. Возможно, через полгода появится снова, - объяснил фармацевт. – Аналогов его не придумали еще.

В инфекционной больнице №1, где бесплатно лечат больных с описторхозом, тоже не порадовали:

- Мы принимаем на лечение только тех пациентов, у которых куплен «Бильтрицид», - сказали в приемном покое. - Покупайте в других городах или заказывайте в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU