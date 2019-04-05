«Муж в больнице, у него сломаны ребра»: в Новосибирске ищут водителя, сбившего парня на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-05T05:25:06+03:00

Водитель сбежал после аварии и не помог пострадавшему сибиряку

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Авария произошла в среду, 3 апреля, на улице Одоевского у остановки «Посёлок Мирный»: именно там около девяти часов вечера легковушка сбила 28-летнего парня.

- Муж переходил дорогу по пешеходному переходу, когда случилась эта авария, - рассказывает Марина, супруга пострадавшего. – Водитель даже не остановился, чтобы помочь: уехал с места ДТП и все. Двое других прохожих, которые видели все происходившее, даже не успели толком рассмотреть саму машину и запомнить номера.

Но, к счастью, именно они вызвали «Скорую помощь», ГИБДД и до их приезда были рядом с пострадавшим парнем.

- Сейчас муж находится в больнице: у него сломаны рёбра и лопнуло лёгкое, - продолжает Марина.

Всех, кто стал очевидцем произошедшей аварии или знает что-либо о виновнике ДТП, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с Мариной по номеру 8-952-905-00-04.

ИСТОЧНИК KP.RU