2019-04-05T05:52:30+03:00
Общество

Крепитесь, скоро лето: сибирячка в купальнике подразнила соцсети тверком на пляже

Видео Полины Дубковой за несколько часов набрало более 212 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полина Дубкова сейчас отдыхает в Доминикане. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/.Полина Дубкова сейчас отдыхает в Доминикане. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/.
Изменить размер текста:

Сибирячка Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву два года назад, и стала настоящей звездой соцсетей благодаря своим откровенным танцам. Сейчас девушка отдыхает в Доминикане, но даже там снимает танцевальные ролики и дразнит ими мерзнущих в Сибири подписчиков.

- Вы просили – я станцевала, - написала в посте со своим новым видео Полина.

В кадре девушка предстала в купальнике и шортах на фоне моря, и эти «пляжные» танцы мгновенно разошлись по соцсетям: за несколько часов ролик набрал более 212 тысяч просмотров. И подписчики засыпали Полину комплиментами:

- Все очень классно вместе сочетается: и музыка, и танец, и вид. Я оценила еще и шортики, - пишут одни.

- Ты безумно красивая девушка с отличной фигурой. Твои танцы: это просто что-то нечто! – восхищаются вторые.

dubkovapodubkovapo
Сибирячка в купальнике подразнила соцсети тверком на пляже
53387 отметок «Нравится»918 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ждите полгода»: в Новосибирске закончилось лекарство от описторхоза
Академические субботы в СГУПСе
«Муж в больнице, у него сломаны ребра»: в Новосибирске ищут водителя, сбившего парня на пешеходном переходе
Расстрелял из самодельного пистолета: В Новосибирске вооруженный преступник открыл пальбу по мужчине
Погода на день в Новосибирске: 5 апреля пошел дождь
Цирк уехал, а медведи остались: бывшие дрессировщики просят у чиновников еды для семейства ручных хищников
«Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»: манул рассмешил соцсети игрой в футбол
Изощренно убить голубя: ради ролика на YouTube подростки заманивали птиц под колеса машин
«На вас дело завели»: автомобилистов начали разводить горе-юристы
Портулатки и клеомы: в Новосибирске посадят цветы из Волгоградской области и Томска
Купание под елкой: в новосибирском парке разобьют два бассейна
«Перебегал дорогу»: водитель отписался в соцсетях, как сбил пешехода
«Флешмоб» в луже: в Новосибирских ямах застревают даже грузовики
Они предупредили: новосибирцы обмотали пленкой машину, припаркованную у входа в подъезд
«Классная, но каблуки беспокоят»: звезда тверка станцевала в спортивных штанах и босоножках
К следователям можно будет обратиться во ВКонтакте
Андрей Травников: «Не возникает вопросов, почему форум «Городские технологии» имеет столь высокий статус»
В Новосибирске откроется приемная ГИТИС
«До школы не дошел»: в Новосибирске пропал одиннадцатиклассник
«Обычный весенний дождик»: новосибирцев не испугал шторм в Паттайе
Пациент, пиши грамотно: две больницы станут площадками «Тотального диктанта»
Романтика обернулась скандалом: машинист новосибирского метро посадил управлять поездом подружку-блондинку
Покорми меня носками: сибирячка шьет забавные игрушки «для порядка»
Наказание по фотографии очевидца: МВД готово привлечь автонарушителя с «модным» номером по снимку, который сделал блогер
Как обманывают на ремонте: мошенник взял 125 тысяч и «потерялся»
Не видать вам Познера и Макаревича: места на Тотальный диктант с либеральными «диктаторами» в Новосибирске закончились
Дубинки, нунчаки и золотые кастеты: новосибирцы массово выписывают холодное оружие из других стран
Мухи-моржи: в Новосибирске еще не растаял снег, а в городе уже замечены летние насекомые