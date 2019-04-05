Крепитесь, скоро лето: сибирячка в купальнике подразнила соцсети тверком на пляже

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-05T05:52:30+03:00

Видео Полины Дубковой за несколько часов набрало более 212 тысяч просмотров

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Сибирячка Полина Дубкова переехала из Новосибирска в Москву два года назад, и стала настоящей звездой соцсетей благодаря своим откровенным танцам. Сейчас девушка отдыхает в Доминикане, но даже там снимает танцевальные ролики и дразнит ими мерзнущих в Сибири подписчиков.

- Вы просили – я станцевала, - написала в посте со своим новым видео Полина.

В кадре девушка предстала в купальнике и шортах на фоне моря, и эти «пляжные» танцы мгновенно разошлись по соцсетям: за несколько часов ролик набрал более 212 тысяч просмотров. И подписчики засыпали Полину комплиментами:

- Все очень классно вместе сочетается: и музыка, и танец, и вид. Я оценила еще и шортики, - пишут одни.

- Ты безумно красивая девушка с отличной фигурой. Твои танцы: это просто что-то нечто! – восхищаются вторые.

dubkovapo Сибирячка в купальнике подразнила соцсети тверком на пляже

ИСТОЧНИК KP.RU