2019-04-05T03:25:11+03:00
Происшествия

Расстрелял из самодельного пистолета: В Новосибирске вооруженный преступник открыл пальбу по мужчине

Полиция полгода расследовала это дело
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Стрелка ожидает суд.Стрелка ожидает суд.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске ожидает суда молодой человек, который сам смастерил травматический пистолет и атаковал мужчину.

По этому делу закончилось следствие, а сами события произошли прошлой осенью.

- 2 сентября 2018 года у дома по улице Громова в Кировском районе Новосибирска между двумя гражданами произошла ссора, - сообщает областное Управление МВД России. - В результате конфликта 21-летний мужчина, достав из сумки травматический пистолет, дважды выстрелил в оппонента, после чего скрылся.

Эти выстрелы отправили в больницу пострадавшего 29-летнего мужчину. Его привезли в больницу с ранениями груди и руки.

Правоохранители вышли на стрелка и нашли у него оружие.

- Пистолет был изготовлен кустарным способом путем переделки сигнального, на который был установлен самодельный ствол, - подводят итог в МВД.

Впереди – суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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