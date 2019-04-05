Расстрелял из самодельного пистолета: В Новосибирске вооруженный преступник открыл пальбу по мужчине
В Новосибирске ожидает суда молодой человек, который сам смастерил травматический пистолет и атаковал мужчину.
По этому делу закончилось следствие, а сами события произошли прошлой осенью.
- 2 сентября 2018 года у дома по улице Громова в Кировском районе Новосибирска между двумя гражданами произошла ссора, - сообщает областное Управление МВД России. - В результате конфликта 21-летний мужчина, достав из сумки травматический пистолет, дважды выстрелил в оппонента, после чего скрылся.
Эти выстрелы отправили в больницу пострадавшего 29-летнего мужчину. Его привезли в больницу с ранениями груди и руки.
Правоохранители вышли на стрелка и нашли у него оружие.
- Пистолет был изготовлен кустарным способом путем переделки сигнального, на который был установлен самодельный ствол, - подводят итог в МВД.
Впереди – суд.
ИСТОЧНИК KP.RU