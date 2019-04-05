Погода на день в Новосибирске: 5 апреля пошел дождь
Утро в городе началось с мокрых осадков
В Новосибирске - дождь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Жители Новосибирска едва поснимали пуховики, а уже впору надевать плащи и вооружаться зонтиками. Утром 5 апреля в городе пошел дождь. В течение дня осадки могут продолжиться.
- Облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, - такой прогноз для Новосибирской области дает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Ветер в течение дня обещают со скоростью 4-9 метров в секунду, а температуру воздуха +5º +7º.
В ближайшие выходные температура, по мнению синоптиков, может подняться до +10º.
ИСТОЧНИК KP.RU