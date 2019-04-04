Изощренно убить голубя: ради ролика на YouTube подростки заманивали птиц под колеса машин

СЕГОДНЯ 20:29 2019-04-04T20:29:05+03:00

Они специально рассыпали семечки на проезжую часть и стали снимать все на телефоны

Изменить размер текста: A A

Из-за лайков молодежь сходит с ума. Интернет удивить уже непросто, видимо, поэтому подростки из Новосибирска решили прославиться жутким контентом. Об этом рассказала КП-Новосибирск читательница, ставшая очевидцем ужасной сцены.

— Вчера на перекрестке улиц Плановая и Дуси Ковальчук группа молодых людей 16-20 лет сыпали голубям семечки на проезжую часть, — рассказала девушка. — В тот момент, когда загорался зеленый для машин, пытались снять на телефон, как кого-то из птиц размажет под колесами.

По словам девушки, голуби оказывались не такими глупыми и уворачивались от авто.

— Улетали ближе к краю дороги, но их те же парни запинывали обратно на проезжую часть. Никто из прохожих не обращал на них внимание. Я сказала им, чтобы они прекратили, постаралась отогнать птиц подальше от этого места. Но меня возмутила эта история до глубины души. Вчера насекомые, сегодня птицы, завтра собака, послезавтра бомж или малыш с детской площадки? Для ролика — позволено убивать живое? — возмущена девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU