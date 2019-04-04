2019-04-04T20:13:00+03:00
Авто

«На вас дело завели»: автомобилистов начали разводить горе-юристы

Они звонят водителям, сдававшим тест на наркотическое опьянение
Екатерина КОМЯКОВА
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Вот такой диалог развернулся после сдачи теста у водителя с незнакомым юристом.Вот такой диалог развернулся после сдачи теста у водителя с незнакомым юристом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирцы сообщают о случае, с которым столкнулись после встречи с сотрудниками ГИБДД. Инспектора попросили водителя дунуть в трубочку и сдать тест на наркотики. Алкотестер показал ноль, результаты второго теста обычно ждут две недели.

— Для нас результат был известен заранее, и мы просто ждали истечения 14 дней. Сегодня, 4 апреля, на телефон моего молодого человека пришло сообщение с предложением юридической помощи от некого помощника юриста Ильи компании «Бизнес-Юрист», который сообщил, что возбуждено уголовное дело, — делится своей историей девушка в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Юрист настаивал на том, что молодому человеку нужна помощь, права у него отберут, так как дело уже в суде.

— По ушам мне хватит ездить, — ответил на доводы помощника Ильи сибиряк.

Через пол дня водителю стал известны результаты теста — все чисто. Молодые люди пока не поняли, кто сливает информацию о проверках юристам — инспектора или сотрудники наркодиспансера. Горожанам советуют быть бдительными и не поддаваться на подобные убеждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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