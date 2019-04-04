2019-04-04T19:19:45+03:00
Общество

Портулатки и клеомы: в Новосибирске посадят цветы из Волгоградской области и Томска

Саженцы уже закуплены, потрачено около 9 миллионов рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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Так выглядит портулатка. фото: plantarium.ruТак выглядит портулатка. фото: plantarium.ru
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Новосибирский «Горзеленхоз» провел закупку цветочной рассады на эту весну. Изначально цена двух лотов составляла 8 689 тысяч рублей и 7 056 тысяч рублей. Сначала был определен первый исполнитель, он должен предоставить 337 тысяч саженцев разных цветов, в перечень входят виолы, бархатцы, георгины, клеомы, портулатки и петуньи. По второму заказу необходимо предоставить 277 тысяч саженцев антирринума, цинерарии, бегонии, снова бархатцев, а также вербены и сальвии.

В первом случае лот получил предприниматель из Волгоградской области, во втором — из города Томска. Причем оба лота были реализованы по цене гораздо ниже первоначальной.

— В результате проведения открытого аукциона экономия средств бюджета города составила 6 909 тысяч рублей, — сообщают в пресс-центре мэрии.

Первый лот был реализован по цене на 44,6% дешевле изначальной суммы, второй — на 43%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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