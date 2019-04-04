2019-04-04T18:50:54+03:00
Общество

Купание под елкой: в новосибирском парке разобьют два бассейна

Зона отдыха за 25 миллионов рублей появится в «Сосновом бору»
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирском парке откроют бассейн, детям до 5 лет - бесплатно.В Новосибирском парке откроют бассейн, детям до 5 лет - бесплатно.Фото: Константин ИВШИН
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Парк «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска преобразится к 1 июня. Посреди сосен и елок устроят пляжную зону с двумя бассейнами, террасами, шезлонгами и зонтиками, площадкой для спорта и летним кафе.

— В настоящее время на территории парка идет подготовка площадки для установки объектов, в том числе снос аварийных деревьев на основании разрешений, выданных ГУБО, установка ограждения и устройство площадок под монтаж бассейнов, — сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Строить в парке ничего не будут, все оборудование состоит из модульных конструкций, которые собираются на месте, в том числе бассейны. Для новой зоны отдыха требуется только ровная поверхность, ее уже начали готовить.

В парке собираются благоустроить всю территорию, здесь обновят дорожки, разобьют настоящие и искусственные газоны, сделают сцену.

Стоит оборудование для зоны отдыха 25 миллионов рублей, эти деньги будут потрачены не из городского бюджета. Все расходы берет на себя подрядчик, который в дальнейшем займется обслуживанием паркового пляжа. Посещение бассейнов будет платным, сумма пока не озвучивается. Известно только, что дети от 5 до 12 лет смогут отдыхать там за полцены, дети до 5 лет бесплатно. По понедельникам и вторникам с 10 до 14 часов — бесплатное посещение для ребят из детских домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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