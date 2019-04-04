«Перебегал дорогу»: водитель отписался в соцсетях, как сбил пешехода
В группе «Инцидент Новосибирск» появилась запись о сбитом на улице Титова пешеходе. Очевидцы сообщают, что на месте работали 2 кареты скорой помощи. Парень жив, но получил множественные травмы. Как утверждает водитель, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.
— Перебегал дорогу, попал мне под колеса, — рассказывает водитель автомобиля в комментариях к сообщению в той же группе.
В комментариях под постом подписчики выразили свое сочувствие и водителю, и пешеходу.
— Здоровья парню крепкого.
— Водителю терпения, а пешеход, похоже, сам виноват, — пишут люди в комментариях под постом.
Многие пользователи соцсетей также отметили, что на этом участке дороги пешеходы часто нарушают ПДД, переходя улицу в неположенном месте.
— В этом месте постоянно дорогу перебегают.
— Не могут дойти до перехода, до которого 50 метров, а кому-то потом проблемы, — отмечают подписчики группы.
ИСТОЧНИК KP.RU