2019-04-04T15:58:17+03:00
Происшествия

«Перебегал дорогу»: водитель отписался в соцсетях, как сбил пешехода

К пострадавшему приехали сразу две кареты скорой помощи
Алена КУЛЕШОВА
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На месте происшествия работали сразу две бригады скорой помощи. Фото: vk.com/incident_nskНа месте происшествия работали сразу две бригады скорой помощи. Фото: vk.com/incident_nsk
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В группе «Инцидент Новосибирск» появилась запись о сбитом на улице Титова пешеходе. Очевидцы сообщают, что на месте работали 2 кареты скорой помощи. Парень жив, но получил множественные травмы. Как утверждает водитель, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

— Перебегал дорогу, попал мне под колеса, — рассказывает водитель автомобиля в комментариях к сообщению в той же группе.

В комментариях под постом подписчики выразили свое сочувствие и водителю, и пешеходу.

— Здоровья парню крепкого.

— Водителю терпения, а пешеход, похоже, сам виноват, — пишут люди в комментариях под постом.

Многие пользователи соцсетей также отметили, что на этом участке дороги пешеходы часто нарушают ПДД, переходя улицу в неположенном месте.

— В этом месте постоянно дорогу перебегают.

— Не могут дойти до перехода, до которого 50 метров, а кому-то потом проблемы, — отмечают подписчики группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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