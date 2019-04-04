«Флешмоб» в луже: в Новосибирских ямах застревают даже грузовики
В Новосибирск пришла весна, и на дорогах уже начали появляться традиционные «озера», образовавшиеся после того, как растаяли сугробы.
В Кировском районе по адресу улица Зорге, 227 только за один сегодняшний день несколько машин устроили «флешмоб», поочередно застревая в одной и той же луже.
— Дорога там есть и даже асфальтированная, навигатор по ней ведет, а по факту, в этой луже большая яма посреди дороги, которую много лет не ремонтировали, — написала в группе «Служба эвакуации АСТ-54» свидетельница происшествий. — Местные знают и не едут, а вот остальные в нее попадают. Салон заливает водой, выехать самостоятельно у многих уже не получается.
В неожиданно глубокой луже успели застрять машины самых разных габаритов. Здесь были замечены и обычные легковые машины, среди которых оказались два такси, грузовая «ГАЗель», а также грузовой манипулятор.
И снова та же лужа, в ней две машины такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
На этот раз в ловушку попался грузовой манипулятор.Фото: АСТ-54
Фото: АСТ-54
Новосибирцы выталкивают из лужи машину..
ИСТОЧНИК KP.RU