«Флешмоб» в луже: в Новосибирских ямах застревают даже грузовики

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-04T15:37:57+03:00

Из луже на Зорге не смогла выбраться даже грузовая «ГАЗель». Фото: АСТ-54

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В Новосибирск пришла весна, и на дорогах уже начали появляться традиционные «озера», образовавшиеся после того, как растаяли сугробы.

В Кировском районе по адресу улица Зорге, 227 только за один сегодняшний день несколько машин устроили «флешмоб», поочередно застревая в одной и той же луже.

— Дорога там есть и даже асфальтированная, навигатор по ней ведет, а по факту, в этой луже большая яма посреди дороги, которую много лет не ремонтировали, — написала в группе «Служба эвакуации АСТ-54» свидетельница происшествий. — Местные знают и не едут, а вот остальные в нее попадают. Салон заливает водой, выехать самостоятельно у многих уже не получается.

В неожиданно глубокой луже успели застрять машины самых разных габаритов. Здесь были замечены и обычные легковые машины, среди которых оказались два такси, грузовая «ГАЗель», а также грузовой манипулятор.

И снова та же лужа, в ней две машины такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На этот раз в ловушку попался грузовой манипулятор.Фото: АСТ-54

Фото: АСТ-54

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/701231" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы выталкивают из лужи машину..

ИСТОЧНИК KP.RU