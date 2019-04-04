2019-04-04T15:04:11+03:00
Общество

Они предупредили: новосибирцы обмотали пленкой машину, припаркованную у входа в подъезд

В соцсетях теперь спорят: оправдан ли такой поступок или нет
Алена КУЛЕШОВА
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Как думаете, справедливо обмотали машину пленкой? Фото: «Нетипичный Новосибирск».Как думаете, справедливо обмотали машину пленкой? Фото: «Нетипичный Новосибирск».
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Автомобили, припаркованные прямо у входа в подъезд, многие жители многоэтажек видят каждое утро. И пока одни ругаются на нерадивых водителей, другие действуют. В группе ВК «Нетипичный Новосибирск» появилась фотография неправильно припаркованного автомобиля, который рассерженный сибиряки обмотали пленкой. Забавный снимок комментаторы сейчас обсуждают в соцсетях:

- Деликатно предупредили, - шутят одни.

- Водитель неправильно поступил: тот, кто обмотал машину пленкой, еще довольно мягко обошелся, - считают вторые.

- Сладкая месть, - пишут третьи.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту автомобилиста, посчитав такое наказание неоправданным.

- Я думаю, что те, кто согласен с таким, явно люди без автомобилей, - считают они. - Иначе в жизни не поверю, что кто-то, приезжая поздно вечером домой, и видя, что имеется только одно последнее свободное место, перегораживающее выход, не паркуется, а едет куда-нибудь на другую стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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