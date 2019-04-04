Они предупредили: новосибирцы обмотали пленкой машину, припаркованную у входа в подъезд
Автомобили, припаркованные прямо у входа в подъезд, многие жители многоэтажек видят каждое утро. И пока одни ругаются на нерадивых водителей, другие действуют. В группе ВК «Нетипичный Новосибирск» появилась фотография неправильно припаркованного автомобиля, который рассерженный сибиряки обмотали пленкой. Забавный снимок комментаторы сейчас обсуждают в соцсетях:
- Деликатно предупредили, - шутят одни.
- Водитель неправильно поступил: тот, кто обмотал машину пленкой, еще довольно мягко обошелся, - считают вторые.
- Сладкая месть, - пишут третьи.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту автомобилиста, посчитав такое наказание неоправданным.
- Я думаю, что те, кто согласен с таким, явно люди без автомобилей, - считают они. - Иначе в жизни не поверю, что кто-то, приезжая поздно вечером домой, и видя, что имеется только одно последнее свободное место, перегораживающее выход, не паркуется, а едет куда-нибудь на другую стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU